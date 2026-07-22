“Jamás lo pesqué, no es mi estilo”: Joven vinculada a Lucas Lama contó su versión de los hechos tras filtración de chats

Catalina Ulloa aseguró que nunca ha tenido un romance con Lucas, pero él le enviaba coquetos mensajes desde septiembre de 2025.

Catalina Ulloa Ravest, la mujer vinculada a Lucas Lama tras la filtración de un video en un bar y una serie de chats, rompió el silencio este martes y conversó con CHV Noticias sobre la polémica.

Los registros muestran conversaciones en las que el influencer le asegura que su relación con Cote López estaba terminada hasta el próximo 15 de agosto.

Mujer vinculada a Lucas Lama niega haber tenido un romance con él

En ese contexto, Catalina aclaró que conoce a Lucas desde hace aproximadamente un año, ya que ambos comparten el mismo círculo de amigos.

Sin embargo, descartó que entre ellos existiera algún tipo de relación sentimental.

“Yo nunca nada, yo jamás lo pesqué, no es mi estilo”, afirmó.

Como respaldo, compartió conversaciones de Instagram entre julio y septiembre de 2025, donde Lama le enviaba mensajes de tono coqueto como: “Ven a mi casa a mimir (sic)”, “Ñam” y “Hola, amor, ¿me mandarías tu WhatsApp?”.

Según muestran las capturas, Catalina nunca respondió esos mensajes ni contestó las videollamadas que él le realizó.

En noviembre de 2025, cuando Lucas hizo pública su relación con Cote López tras aparecer juntos en un evento, dejó de seguir a varias personas de su entorno, incluida Catalina. Sin embargo, ella decidió no eliminarlo porque se conocían desde hacía tiempo.

La joven también explicó que en ese periodo mantenía una relación y que su entonces pareja conocía los mensajes que Lama le enviaba, motivo por el que no simpatizaba con él.

Los chats donde Lucas Lama asegura estar separado de Cote López

Según relató Catalina, Lucas volvió a seguirla en Instagram en marzo de este año.

El viernes pasado le escribió preguntándole:

“¿Y ahora estás soltera o qué?”.

Ella respondió entre risas:

“Sí, por tu culpa, jajajá”.

Posteriormente, la joven le envió un audio explicándole que había eliminado antiguos mensajes porque su expareja le había pedido escribirle como una forma de comprobar lo que ocurría entre ambos.

“Yo igual tenía los chats con el Lucas en WhatsApp, que de hecho me habló ahora en verano, pero yo tuve que borrar los mensajes porque mi expololo me puso a prueba y me dijo así como: ‘Háblale’, porque él lo odiaba”, relató.

En paralelo, los chats muestran a Lucas insistiendo para que Catalina fuera a su casa. Ella, en cambio, respondió:

“Oye, no seas infiel, la Cote es una grande”.

Fue entonces cuando él aseguró que ya no mantenía una relación con López.

“No soy infiel; nos dimos un tiempo hace como tres días. Anda en otra hasta el 15 de agosto; no es que hayamos peleado, pero anda full hijos, como se le van dos, no me pesca hace como un mes”.

Ese mismo día, sin embargo, Cote López enfrentó la inundación de su casa y Lama estuvo junto a ella ayudándola durante la emergencia, situación que Catalina aseguró conocer posteriormente a través de sus amigas.

“Me pareció súper extraño porque sí estaban separados, como nada que ver”, comentó.

Además, insistió en que entre ambos nunca existió algo más que una amistad.

“A lo más, buena onda, porque tenemos el mismo círculo de amigos, pero nada más”.

La versión de Catalina sobre el video filtrado

Además de referirse a los chats viralizados, Catalina explicó el contexto del video donde aparece junto a Lucas Lama en un bar, registro en el que también estaba presente la DJ Isi Glock.

“La Isi me acompañó a hacer un trámite. Yo no soy de acá de Santiago, soy de Concepción, y ella me acompañó y después de eso fuimos a un bar a comer algo”, explicó.

Según contó, fue Lucas quien comenzó a escribirle insistentemente y ella finalmente le dijo dónde estaban para que llegara.

“Ahí el Lucas me empezó a hablar y de hecho fue bastante insistente el socio y ahí yo le dije que estábamos en el bar y que llegara no más”.

No obstante, recalcó que nunca ocurrió nada entre ellos e incluso recordó un momento incómodo.

“Él estaba al lado mío y en una como que me puso su mano en mi pierna y yo llegué y le saqué la mano y le dije: ‘¡Para, Lucas, en serio, para!'”.

Según Catalina, Isi Glock presenció esa situación.

Catalina asegura que Lucas Lama la bloqueó tras la filtración

Finalmente, Catalina afirmó que, luego de que se viralizaran los chats y el video, Lucas Lama la bloqueó en todas sus redes sociales y no volvió a contactarla.

Consultada sobre si el influencer intentó comunicarse con ella tras la polémica, respondió:

“Ahora bloqueadísima de todo, pero nada, de hecho, tampoco me ha hablado por WhatsApp, nada”.

La joven cerró reiterando que nunca existió una relación amorosa entre ambos.