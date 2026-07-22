¿Ya tienes tu entrada? Estos son artistas que estarán en la final de Fiebre de Baile

Este jueves 13 de agosto la cuenta regresiva llegará a su fin y sabremos quién ganará la segunda temporada de Fiebre de Baile.

El próximo jueves 13 de agosto se vivirá la gran final de Fiebre de Baile, instancia que se tomará el escenario del Movistar Arena en la comuna de Santiago.

El evento contará con las presentaciones de los participantes y un montón de sorpresas, entre ellas, los shows de artistas de renombre tanto nacional como internacional.





¿Qué artistas se presentarán en la final de Fiebre de Baile?

Desde Argentina llega Luck Ra, uno de los artistas con más proyección en la escena urbana latinoamericana, y quien promete hacer bailar a todo el público al ritmo del cuarteto.

Siguiendo en la misma línea de los ritmos urbanos, Katteyes se hace presente una vez más en la “pista bendecida” de Fiebre de Baile, para hacer vibrar a los fanáticos de principio a fin.

Por su parte, Francisca Valenzuela, una de las principales figuras del pop chileno, promete cantar sus más grandes éxitos junto al público.

Además, poniendo la cuota de tropical ranchera, llega a la pista de Fiebre de Baile la cantante nacional Alanys Lagos.

¿Dónde se compran las entradas para la final de Fiebre de Baile?

Las entradas para la gran final ya están disponibles y se pueden adquirir a través del sistema Punto Ticket, cuyos precios fluctúan entre los $23.000 y $28.750.

Además, el evento será transmitido en vivo por las pantallas de Chilevisión, su señal online y la app MiCHV.

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