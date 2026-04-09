Francisca Valenzuela estrena Bugambilia: El single donde aborda el lado oscuro tras dar a luz

“Mi deseo es que estas canciones ofrezcan compañía y contención”, adelantó la cantante sobre su nuevo proyecto el que estará marcado por historias de mujeres castigadas por no encajar en estereotipos.

Francisca Valenzuela presentó este jueves su nuevo sencillo, Bugambilia, el primer adelanto de su próximo disco en el que habla de su vida tras dar a luz.

La canción busca desmitificar la fantasía y la idealización que muchas veces se construye alrededor de este tema, y busca también poner sobre la mesa aquella, alejándose de la visión romantizada tan característica de nuestra cultura.

En ese sentido, la canción también busca transmitir una historia más amplia: la de mujeres incomprendidas o castigadas por no encajar en estereotipos o en lo que se espera de ellas.

“En Bugambilia conecto con las brujas — su rebeldía frente a su condena, lo incomprendido y abandonado”, cuenta la artista.

La canción vincula una experiencia íntima con el imaginario histórico de la llamada histeria femenina y con las narrativas de mujeres señaladas por no responder a los moldes impuestos.

Francisca Valenzuela explora el lado oscuro de dar a luz

Francisca Valenzuela compuso y grabó esta canción en su casa junto a su productor Francisco Victoria, y luego sumó un octeto de cuerdas en el emblemático estudio Romaphonic de Buenos Aires y los arreglos de cuerdas estuvieron a cargo del productor chileno Marcelo Wilson.

“Mi deseo es que estas canciones ofrezcan compañía y contención. Me ha ayudado el poder explorar estos temas, entender que me estaba pasando, darle forma, ponerlo en palabras y en canción”, declaró.

Sobre su motivación tras este nuevo proyecto, adelantó que “sueño con que estas creaciones mías se sumen al cuerpo fundamental y conmovedor de obras realizadas por mujeres cuyas historias —sobre la maternidad, la no maternidad, la rabia femenina, la supervivencia— me han alimentado, me han hecho compañía y han sido mi salvavidas”.

Nueva edición de Ruidosa Fest

El lanzamiento de Bugambilia se suma al reciente anuncio de la realización de Ruidosa Fest Santiago 2026 el 10 y 11 de octubre y el Ruidosa Fest Nueva York el 12 de julio.

Ruidosa, es el festival y plataforma creado por Francisca en 2016, que busca visibilizar y celebrar la diversidad de voces y proyectos de mujeres y disidencias en la industria musical latinoamericana.