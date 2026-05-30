Día del Patrimonio 2026: Revisa cortes de calles y desvíos en el centro de Santiago

Para facilitar la instalación de actividades al aire libre y la seguridad de los transeúntes se decidió cortar el tránsito. Revisa a continuación en que zona no podrán andar los vehículos.

Este fin de semana se llevará a cabo una nueva edición del Día del Patrimonio, celebración cultural que permitirá a cientos de personas conocer los rincones más escondidos del país con numerosas actividades para toda la familia.

Para garantizar la seguridad de los transeúntes que llegarán al centro de Santiago a participar de los distintos puntos recreativos, Transporte Informa anunció algunos cortes de tránsito y desvíos para este sábado y domingo.

Cortes y desvíos en Santiago centro

De acuerdo con las autoridades, la vía principal de Teatinos permanecerá cerrada entre Moneda y Alameda durante el sábado 30 y domingo 31 de mayo.

Ante esto, se instruyó preferir calles aledañas como San Martín, en dirección sur, para evitar congestión en esa zona de la capital.

Además, se hizo un llamado a estar atentos a las señalizaciones temporales y a los oficiales de tránsito que estarán desplegados por dicho sector para guiar en los sectores que estarán cerrados.





Qué lugares visitar en Santiago

En esta nueva edición, se llevarán a cabo cientos de actividades para las familias, niñas, niños, jóvenes y personas mayores. Para conocer los detalles de estas, el Ministerio de las Culturas habilitó la plataforma oficial donde puedes filtrar por región, comuna, día (sábado o domingo) y tipo de actividad (presencial o virtual).

A continuación te dejamos los lugares más visitados en Santiago durante el Día del Patrimonio 2025:

Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio : 70.646 visitantes

: 70.646 visitantes Museo Nacional de Historia Natural : 70.646 visitantes

: 70.646 visitantes Festival de los Patrimonios : 60.077 visitantes

: 60.077 visitantes Museo Histórico Nacional : 52.610 visitantes

: 52.610 visitantes Centro Cultural La Moneda : 44.535 visitantes

: 44.535 visitantes Actividades Presidencia de la República de Chile : 42.067 visitantes

: 42.067 visitantes Escuela Militar del Libertador Bernardo O’Higgins : 31.884 visitantes

: 31.884 visitantes Centro del Patrimonio Cultural UC: 31.132 visitantes