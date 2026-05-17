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Día de los Patrimonios 2026: Revisa las actividades confirmadas y cómo buscar las de tu comuna

La festividad tendrá su segunda edición del año este sábado 30 y domingo 31 de mayo.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Cada vez falta menos para el Día de los Patrimonios, festividad  que tendrá su segunda edición del año y regresará con cientos de actividades gratuitas disponibles en todo el país.

En esta ocasión, numerosos recintos históricos, así como también organizaciones públicas y empresas de importancia nacional, abrirán sus puertas el próximo sábado 30 y domingo 31 de mayo.

Qué hacer el Día de los Patrimonios 2026

Charlas, recorridos, talleres, exposiciones culturales, juegos y más, son algunas de las actividades para grandes y chicos que promete tener disponible el evento nacional.

Algunas de las esperadas actividades que estarán disponibles, son:

  • Visita la fábrica San Camilo.
  • “Tesoros, fantasmas y enigmas” del Parque Forestal.
  • Recorrido en las históricas “micros amarillas”.
  • Visita guiada por la Gran Sala Sinfónica Nacional.
  • Visita la oficina central de BancoEstado.
  • Taller “Pinta tu monumento”.

Para conocer todas las actividades confirmadas a lo largo del país, ingresa al sitio web del Día de los Patrimonios (o haciendo clic en la imagen de abajo). Aquí podrás filtrar tu panorama según la región/comuna donde vivas, así como también el día, horario y plan que quieras hacer.

Recordamos que en este sitio web también podrás inscribirte a las actividades que requieran inscripción, y también conocer todos los detalles para participar de la actividad.

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