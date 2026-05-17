Día de los Patrimonios 2026: Revisa las actividades confirmadas y cómo buscar las de tu comuna
La festividad tendrá su segunda edición del año este sábado 30 y domingo 31 de mayo.
Cada vez falta menos para el Día de los Patrimonios, festividad que tendrá su segunda edición del año y regresará con cientos de actividades gratuitas disponibles en todo el país.
En esta ocasión, numerosos recintos históricos, así como también organizaciones públicas y empresas de importancia nacional, abrirán sus puertas el próximo sábado 30 y domingo 31 de mayo.
Qué hacer el Día de los Patrimonios 2026
Charlas, recorridos, talleres, exposiciones culturales, juegos y más, son algunas de las actividades para grandes y chicos que promete tener disponible el evento nacional.
Algunas de las esperadas actividades que estarán disponibles, son:
- Visita la fábrica San Camilo.
- “Tesoros, fantasmas y enigmas” del Parque Forestal.
- Recorrido en las históricas “micros amarillas”.
- Visita guiada por la Gran Sala Sinfónica Nacional.
- Visita la oficina central de BancoEstado.
- Taller “Pinta tu monumento”.
Para conocer todas las actividades confirmadas a lo largo del país, ingresa al sitio web del Día de los Patrimonios (o haciendo clic en la imagen de abajo). Aquí podrás filtrar tu panorama según la región/comuna donde vivas, así como también el día, horario y plan que quieras hacer.
Recordamos que en este sitio web también podrás inscribirte a las actividades que requieran inscripción, y también conocer todos los detalles para participar de la actividad.