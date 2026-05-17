Día de los Patrimonios 2026: Revisa las actividades confirmadas y cómo buscar las de tu comuna

La festividad tendrá su segunda edición del año este sábado 30 y domingo 31 de mayo.

Cada vez falta menos para el Día de los Patrimonios, festividad que tendrá su segunda edición del año y regresará con cientos de actividades gratuitas disponibles en todo el país.

En esta ocasión, numerosos recintos históricos, así como también organizaciones públicas y empresas de importancia nacional, abrirán sus puertas el próximo sábado 30 y domingo 31 de mayo.

Qué hacer el Día de los Patrimonios 2026

Charlas, recorridos, talleres, exposiciones culturales, juegos y más, son algunas de las actividades para grandes y chicos que promete tener disponible el evento nacional.





Algunas de las esperadas actividades que estarán disponibles, son:

Visita la fábrica San Camilo.

“Tesoros, fantasmas y enigmas” del Parque Forestal.

Recorrido en las históricas “micros amarillas”.

Visita guiada por la Gran Sala Sinfónica Nacional.

Visita la oficina central de BancoEstado.

Taller “Pinta tu monumento”.

Para conocer todas las actividades confirmadas a lo largo del país, ingresa al sitio web del Día de los Patrimonios (o haciendo clic en la imagen de abajo). Aquí podrás filtrar tu panorama según la región/comuna donde vivas, así como también el día, horario y plan que quieras hacer.

Recordamos que en este sitio web también podrás inscribirte a las actividades que requieran inscripción, y también conocer todos los detalles para participar de la actividad.