“Si te las day de choro con una mujer…”: Dj Méndez desafía a Américo a un combate tras denuncia por VIF
El artista indicó que tenía conflictos pendientes por resolver con el cumbiero, sin embargo, la denuncia de Yamila por VIF fue “la guinda de la torta” para querer enfrentarse a él.
Dj Méndez compartió en sus redes sociales un video con una inesperada invitación, y es que el cantante hizo un llamado a Américo para que se suba al ring a pelear “profesionalmente” contra él.
Conflictos anteriores entre los artistas y la denuncia por Violencia Intrafamiliar interpuesta por Yamila Reyna contra Américo motivaron a Leo a impulsar este desafío, según explicó.
La particular invitación de Dj Méndez a Américo
“Tengo un anuncio, tengo un reto que hacerle a una persona por algo personal, por algo que está pasando, y eres tú, Américo“, señaló en redes sociales.
“Américo, escúchame bien lo que te voy a decir, que tenemos que arreglar cuentas. Una, porque hiciste algo que no se debe hacer. Ya pasaste por un juez y lo que diga el juez es una cosa, pero lo que tú sabes, lo que hiciste, es otra y eso lo sabes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Te hago un reto. Tú y yo, aquí, en el ring, en forma deportiva, profesional“,
Explicando que no será una pelea “de violencia ni picado“, agregó: “Si no lo haces, vas a quedar mal ante todo Chile, porque si puedes con una mujer y te las das de choro con una mujer, hazlo con un hombre, como yo“.
A modo de cierre, incitó a la gente a motivar a Américo para la pelea. “¿Vamos?, si decís que no, invito a toda la gente a que lo compartan para que el hombre se suba al ring y demuestre si es hombre o no. No con las mujeres, sino que con los hombres”, dijo Leo.
Sin embargo, esta invitación fue cuestionada por algunos de sus seguidores, quienes lo acusaron de “busca fama” . Ante esto, el artista indicó que tenían asuntos pendientes desde Suecia, pero la situación con Yamila fue “la guinda de la torta”.
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