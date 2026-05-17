Abren en Santiago el primer museo del terror en Sudamérica con inédito tour

El tour paranormal promete historias de numerosos objetos usados para brujería, amarres energéticos, etc.

Hasta el Barrio Brasil, en la comuna de Santiago, llegó el primer Museo del Terror de Sudamérica, el museo Tenebris, un espacio con más de 300 objetos asociados a casos de actividad paranormal que promete un tour con situaciones difíciles de explicar científicamente.

En una hora y 30 minutos podrás conocer una serie de habitaciones con las más increíbles herramientas usadas para brujería. Además, encontrarás una réplica exacta de la muñeca Annabelle.