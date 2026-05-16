Subsidio de Gas Licuado: Revisa las fechas de pago del cupón de $27 mil

Según lo informado por el Gobierno, el beneficio consistirá en un vale para comprar un balón de gas de 15 kilos y llegará a cerca de 7,7 millones de familias.

El Subsidio al Gas Licuado, es un beneficio del Estado que busca disminuir el impacto del alza de los combustibles y calefacción en los hogares más vulnerables del país.

Desde el Gobierno, confirmaron que la ayuda empezará a ser otorgada entre el 16 y 17 de junio hasta el 21 del mismo mes. En la misma línea, quienes resulten beneficiarios podrán utilizar hasta el 30 de septiembre.

Cabe precisar que el aporte consistirá en un vale para comprar un balón de gas de 15 kilos y podrá cobrarse mediante BancoEstado, ya sea de forma digital o presencial.





¿Cómo se entregarán los vales?

El beneficio tendrá un monto estimado de $27.000, equivalente al valor aproximado de un cilindro de gas de 15 kilos.

Para que sea de fácil acceso a todos los beneficiarios, los vales serán entregados por el BancoEstado de forma física y digital:

A través de RUT Pay : Destinado a usuarios de la billetera digital. Estará disponible en la aplicación oficial de BancoEstado.

: Destinado a usuarios de la billetera digital. Estará disponible en la aplicación oficial de BancoEstado. En la App CuentaRut : Destinado a usuarios habituales del banco. Estará disponible en la aplicación oficial de BancoEstado.

: Destinado a usuarios habituales del banco. Estará disponible en la aplicación oficial de BancoEstado. En CajaVecina: Destinado a adultos mayores o personas sin acceso a internet. Será un cupón físico que deberá solicitarse presencialmente.

Revisa con tu RUT si accedes al Subsidio al Gas Licuado

El único requisito establecido para recibir el subsidio es pertenecer al 80% más vulnerable de la población , de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

Además, las autoridades precisaron que no será necesario postular, ya que los beneficiarios fueron definidos mediante el cruce de datos estatales con la información vigente al 16 de abril de 2026.

Quienes deseen saber si podrán acceder al beneficio deberán revisar su Calificación Socioeconómica en el Registro Social de Hogares. Para hacerlo, deben: