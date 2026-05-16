Rachas de hasta 80 km/h: DMC emite aviso por vientos para tres regiones del país

La Dirección Meteorológica de Chile emitió este sábado un aviso producto de las rachas de viento que se harán presentes en tres regiones del país.

De acuerdo a lo informado por el organismo, la alerta comenzó la tarde de este sábado y se extenderá hasta la tarde del lunes 18 de mayo.

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

En la misma línea, advirtió que en algunos sectores cordilleranos las rachas llegarían a los 80 kilómetros por hora.





Meteo Chile emite aviso por rachas de viento para tres regiones del país

Según lo precisado por la Dirección Meteorológica la mañana de este sábado, este fenómeno se produciría por la condición sinóptica denominada: Corriente en chorro.

A continuación te detallamos cómo será el comportamiento del viento por región.

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Región de Atacama

A continuación puedes ver el mapa completo.