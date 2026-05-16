Fuerte sismo sacudió a la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró a las 13:58 horas de este sábado 16 de mayo en la región de Antofagasta.

Un fuerte sismo de 4,6 sacudió este sábado 16 de mayo a la zona norte del país, concretamente a la región de Antofagasta.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 13:58 horas y se localizó a 44 kilómetros al sur de Tocopilla.

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 38 kilómetros.