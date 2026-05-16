Seguirá detenido: Corte de Apelaciones rechaza recurso de amparo de Joaquín Lavín León

El tribunal de alzada consideró que la acción ingresada por la defensa no era la vía jurídica correspondiente para impugnar la resolución del juez Daniel Urrutia.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó este sábado el recurso de amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León y mantuvo su cautelar de prisión preventiva.

Así, el exdiputado seguirá detenido en el penal Capitán Yáber, en el marco de la investigación por delitos de corrupción y fraude al fisco.

El tribunal de alzada sostuvo que la acción ingresada por la defensa no era la vía jurídica adecuada para impugnar la resolución del juez Daniel Urrutia.

En contraste, la Corte indicó que lo correcto era presentar un recurso de apelación y no un amparo para revisar la cautelar.

¿La diferencia? El recurso de amparo busca proteger la libertad personal ante actos ilegales o arbitrarios, mientras que la apelación permite revisar resoluciones judiciales ante un tribunal superior.





Corte de Apelaciones mantiene prisión preventiva de Joaquín Lavín León

De acuerdo a la resolución que se conoció este sábado, el tribunal de segunda instancia desestimó el recurso de amparo, puesto que no se concurrió “en la especie una ilegalidad o arbitrariedad palmaria que justifique la intervención correctiva excepcional de esta corte“.

En la misma línea, argumentó que “no habiéndose afectado de manera ilegal la libertad personal y la seguridad individual del amparado, la presente acción será desestimada”.

Con esto, Joaquín Lavín León deberá mantenerse en prisión preventiva hasta que se cumpla el plazo de 90 días fijado para la investigación.

A continuación puedes ver la resolución oficial.