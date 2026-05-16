Mujer queda parapléjica tras ser impactada con un fierro mientras viajaba por la Ruta 5 Sur en Puerto Montt

Su familia confirmó que la víctima fue intervenida quirúrgicamente por segunda vez, sin embargo, y pese a los procesos médicos, la mujer se encuentra en estado de paraplejia.

Una mujer, identificada como Patricia Barrientos, quedó parapléjica tras ser impactada por un fierro que habría caído desde una pasarela en la Ruta 5 Sur en Puerto Montt, región de Los Lagos.

Su familia señaló que la víctima fue intervenida quirúrgicamente por segunda vez en el Hospital Regional de Puerto Montt. Sin embargo, y pese a los procesos médicos, la mujer se encuentra en estado de paraplejia.

La mujer, quien se ha mantenido durante varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del recinto médico, ahora deberá continuar con la etapa de recuperación para que pueda poco a poco retomar sus habilidades de movilidad.

Luego que se diera a conocer su caso, el Ministerio Público abrió una investigación sobre los hechos, mientras que tanto su familia como la Municipalidad de Ancud, su comuna de origen, han anunciado acciones legales para dar con los eventuales responsables de lo ocurrido.





“Quiero que busquen a los responsables”

Manuel Alvear, esposo de Patricia, lamentó lo sucedido y afirmó que tendrá que buscar una persona para que cuide de su pareja.

“Yo quiero que vean, busquen responsables y tienen que asumir los costos. Me va a tocar a mí de aquí para adelante hasta que mi señora fallezca, van a ser grandes los costos y la recuperación, si es que hay recuperación, va a ser lenta y larga”, indicó en conversación con Radio Bío Bío.

Por último y sobre las diligencias en la investigación, agregó: “Van a ir a tomarle declaraciones a un posible testigo… Él probablemente ese día iba delante mío y pisó un objeto y pudo que haya sido ese fierro”.