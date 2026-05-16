“Un buen corazón”: Cata Vallejos comparte reflexivo mensaje tras querella e inicio de Miss Universo Chile

Pese a las complicaciones, la modelo logró conseguir un puesto en el certamen de belleza que la podría llevar a ser la reemplazante de Inna Moll.

La participación de Catalina Vallejos en el Miss Universo Chile se ha vuelto una montaña rusa y es que, tras postularse como representante de La Reina, el director del certamen comunal la despidió e incluso se querelló contra ella por supuestamente apropiarse de vestidos y otros objetos relacionados con el concurso.

Sin embargo, inmune a las críticas, la modelo logró hacerse de un cupo en el Miss Universo Chile. Ahora, después de días en el ojo del huracán, compartió un mensaje al respecto.





Qué dijo Cata Vallejos tras bullada llegada al certamen de belleza

Durante la tarde del viernes, la joven agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido: “Gracias desde ya por todos sus

“La vida nos pone muchas veces pruebas, depende de cómo nosotros lo afrontemos. Siempre fuerte y con la certeza de tener un buen corazón“, agregó.

Tras este mensaje, en Primer Plano se volvió a tocar el tema de la querella de Eric Garrido, la cual en esta ocasión fue desmentida por algunos diseñadores de vestuario que incluso apoyaron a Catalina y su candidatura.

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