AHORA | Tensión en el PDG: Tribunal Supremo invalidó elecciones internas

El organismo llamó a realizar un nuevo proceso electoral y a reforzar los estándares de dichos comicios.

El Tribunal Supremo del Partido de la Gente resolvió anular las elecciones internas del pasado 25 de abril del mismo PDG, tras detectar deficiencias en el proceso electoral de la colectividad.

Según la resolución del TS, los comicios no cumplieron con “condiciones suficientes de certeza jurídica, verificabilidad homogénea, trazabilidad y control documental”.

Cabe recordar que en dicha elección se definían la directiva nacional, directivas regionales, juventudes y consejos regionales del partido.





Tensión en el PDG: Tribunal Supremo del partido invalida elecciones internas

De acuerdo a información de Emol, el TS determinó dejar sin “el referido proceso electoral interno, atendidas las afectaciones estructurales constatadas respecto del sistema nacional de trazabilidad, verificabilidad y control documental electoral“.

Razón por la cual se emitió la orden de realizar “un nuevo proceso electoral interno conforme a la normativa vigente y bajo estándares reforzados”.

En desarrollo…