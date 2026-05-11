Un puñetazo en la cara y patadas en el cuerpo: Así habría sido la agresión que denuncia el diputado Olivares en Olmué

El parlamentario del Partido de la Gente (PDG) desmintió haber sido burlesco y aseguró que solo estuvo 6 minutos dentro del recinto antes de ser agredido por personas con “graves antecedentes policiales”.

Durante la madrugada de este domingo, el diputado Javier Olivares denunció haber sido víctima de una agresión en la comuna de Olmué, región de Valparaíso.

Los hechos habrían ocurrido pasada la medianoche, cuando el parlamentario se encontraba en el Club Deportivo Montevideo, donde habría sido atacado por dos sujetos.





El detalle de la agresión que habría sufrido el diputado Olivares

Según los antecedentes policiales, el diputado Olivares aseguró haber recibido golpes de pies y puño, todo esto mientras él estaba junto a su asesor.

Inicialmente, el parlamentario habría sido golpeado en el rostro por una persona que luego se dio a la fuga.

Luego, cuando el diputado Olivares intentaba incorporarse, habría aparecido un segundo individuo, quien propinó patadas múltiples en su cuerpo.

Al respecto, el parlamentario utilizó su cuenta de X para desmentir haber sido burlesco antes de la golpiza y aseguró que estuvo seis minutos dentro del recinto.

Finalmente, el diputado Olivares reveló que sus presuntos agresores tendrían “graves antecedentes policiales”.

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