El hijo de Teresa Reyes, la mujer de 37 años que murió asesinada este domingo, señaló que ya había advertido problemas en la conducta del agresor, quien hasta ahora se mantiene prófugo.

En estado de fuga se encuentra el presunto femicida de Teresa Reyes, la mujer de 37 años que murió asesinada en Buin tras recibir un disparó en el tórax.

El hijo de la víctima conversó con CHV Noticias y relató las horas previas al ataque, junto con mencionar que había advertido la conducta violenta de la pareja y conviviente de su mamá.

“La última vez que yo estuve con mi mamá fue el sábado en la noche”, recordó el adolescente. “Vine a compartir con ella, tomé once con el tipo, él fue a dejarme a mi casa“.





Hijo de la víctima relató horas previas al ataque

Ese mismo día, agregó, conversó con su mamá para hablar sobre los “malos pasos” de su pareja: “Ella me dijo que estaba triste, que se sentía sola y como que alguna señal me estaba dando”.

“Lo último que pasó fue que ayer llegaron peleando en la mañana y salieron peleando”, relató. “Llegaron discutiendo y el loco subió, agarró un arma, y fue cuando empezó a dispararle“.

Según dijo, al momento del ataque estaba presente un amigo de la mujer. En eso, el agresor comenzó a disparar al piso, “al que le llegara y en una toma un ángulo y le pega a mi mamá en el pecho“.

“Y ahí fue donde entre los dos la suben al auto y no alcanzó a llegar al hospital cuando ya estaba muerta”, contó el niño sobre femicidio.

El presunto autor del disparo fue identificado como un hombre de 37 años, quien actualmente está prófugo y mantiene una orden de detención previa por un homicidio. Teresa, por su parte, era madre de cuatro hijos, dos de ellos menores de edad.