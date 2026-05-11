Tras filtración de audio de presunta pelea: Yamila Reyna lanzó potente mensaje previo a audiencia contra Américo por VIF

La audiencia de formalización tras la denuncia por violencia intrafamiliar contra Américo está pactada para este martes 12 de mayo.

Este domingo, Yamila Reyna publicó un emotivo mensaje en redes sociales, luego de que Cecilia Gutiérrez publicara un audio de la presunta pelea que mantuvo la actriz con Américo en Talca.

Estos hechos ocurrieron a principios de febrero, cuando Yamila interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar contra el cantante, y la primera audiencia se vivirá este martes 12 de mayo.





¿Qué dijo Yamila Reyna?

En ese contexto, la actriz hizo un repaso de los últimos 3 meses desde la separación con Américo y escribió una carta que compartió en su cuenta de Instagram.

“Hace 3 meses la vida me llevó mar adentro y me revolcó hasta dejarme sin aire. Cada vez que parecía avanzar, pasaba algo nuevo, y otra vez me hundía. Un bucle constante”, señaló Reyna.

En esa misma línea, agregó: “Ha sido un camino agotador, he pasado por tantas emociones”.

La actriz destacó el apoyo y contención emocional que le han brindado sus amigos en el último tiempo y reflexionó: “Ojalá pudiera decir: ‘hasta aquí'”.

“Por desgracia, no hay botón de OFF para los sentimientos, pues no desaparecen de un día para otro. Pase lo que pase”, confesó.

Yamila también compartió una serie de imágenes donde rompe en llanto o acompañada de sus seres queridos: “Elegí estar conmigo, sin reemplazos, sin llenar el vacío con otra persona; no huí de mí”.

“De esto saldrá algo maravilloso porque me lo merezco y aunque por momentos tropiece, sé que lo estoy haciendo bien”, concluyó.

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