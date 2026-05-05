La fuerte aclaración de Yamila Reyna sobre su vida amorosa: “Jamás me habló un jugador”

La actriz argentina alzó la voz ante especulaciones que se dieron hace algunas semanas, recalcando que “nadie famoso” le ha escrito en el ámbito amoroso.

Yamila Reyna alzó la voz y aclaró que ningún futbolista le habló durante estos días, situación que se había especulado tras su separación de Américo.

Todo se dio hace algunas semanas, donde la actriz y comediante cuestionó en una transmisión por redes sociales las invitaciones que había recibido a muy poco de finalizar su relación.

Tras estos rumores, la artista argentina arremetió: “Me encantaría aclarar algo, porque la prensa a veces levanta cosas repitiendo desde la ignorancia y me saca de quicio”.





Yamila Reyna descarta haber recibido invitaciones de futbolistas

En entrevista con La Metro FM, la trasandina comentó: “Yo hice un Iive contando que me ponía de mal humor que me escribieran en mi Instagram hombres invitándome a salir, citas y qué sé yo”.

“Dije que me parecía de mal gusto, hasta poco tino que un hombre hiciera eso en un momento de una mujer que está recién separada, que lo último que piensa es en conocer a alguien”, añadió.

En ese instante, Reyna remarcó que “alguien no sé de dónde sacó que yo dije ‘jugadores’. Por favor sepan que jamás me habló un jugador de fútbol en este tiempo, nunca. Es mentira”.

“Y nadie famoso, todo lo que han dicho es mentira, te lo juro. Y cuando me escriben y veo que es un hombre, no abro el mensaje directamente”, añadió.