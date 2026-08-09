Colo Colo visita este domingo el Nicolás Chahuán para medirse ante Unión La Calera en un duelo válido por fecha 18.

Unión La Calera y Colo Colo animarán este domingo un atractivo duelo por la fecha N°18 de la Liga de Primera.

Será un duelo de extremos en la tabla, ya que los Albos son los sólidos líderes con 12 puntos de ventaja. En cambio, los Cementeros se ubican en el último lugar y junto a Cobresal está perdiendo la categoría.

A pesar de no entrar en citación debido a que solo tiene un par de entrenamientos en el equipo que dirige Fernando Ortiz, existe la posibilidad de que Vozinha viaje a la región de Valparaíso y este presente en el Estadio Nicolás Chahuán.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. La Calera ante Colo Colo?

El partido de Unión La Calera y Colo Colo, válido por la fecha 18 de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

De manera online, este importante encuentro será emitido por la plataforma de streaming HBO MAX, a la cual tienes que entrar con tu usuario y contraseña.

Hora del partido entre U. La Calera y Colo Colo por la Liga de Primera

El compromiso de los Cementeros contra el Cacique inicia a las 17:30 horas de Chile de este domingo 9 de agosto.