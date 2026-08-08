Tragedia vial enluta al fútbol chileno: Fallece Víctor Águila, exdefensa de Temuco y padre de Yerko Águila

El fútbol chileno se volcó a acompañar a Yerko Águila tras la tragedia, con mensajes de condolencias y homenajes en memoria de sus padres.

Víctor Águila, exjugador profesional de Deportes Temuco, falleció en una fatal tragedia vial ocurrida durante la mañana de este sábado en la capital de la región de La Araucanía.

El exfutbolista se movilizaba en un furgón junto a su esposa y su hijo de 13 años rumbo a una competencia de natación.

En el trayecto, el vehículo colisionó con un bus que trasladaba a jóvenes de las categorías Sub 18 y Sub 20 de Deportes Temuco, quienes se dirigían a Concepción para disputar un partido.





Fallece Víctor Águila, exdefensa de Temuco y padre de Yerko Águila

Producto del impacto, Víctor y su pareja fallecieron, mientras que el menor de edad se encuentra en estado grave.

Águila y su esposa eran, además, padres de Yerko Águila, actual jugador de San Marcos de Arica y canterano del Pije.

Tras conocerse la tragedia, fue desconvocado por el conjunto ariqueño. Hasta antes de lo ocurrido, el zaguero formaba parte de la nómina para enfrentar esta tarde a Santiago Wanderers por la fecha 19 de la Liga de Ascenso.

En memoria de los padres de Yerko Águila, antes del encuentro, se realizó un minuto de silencio en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Posteriormente, tras el gol de San Marcos de Arica, los jugadores mostraron la camiseta del lateral izquierdo y dedicaron la anotación al futbolista.

Tragedia vial enluta al fútbol chileno

Deportes Temuco, que en primera instancia había publicado un comunicado informando sobre el estado de los jóvenes de las categorías inferiores que viajaban en el bus, posteriormente se pronunció tras del fallecimiento del exjugador.

“Afortunadamente, todos los integrantes de nuestra delegación se encuentran bien“, comunicó el club.

Luego, Deportes Temuco publicó un segundo mensaje en el que expresó: “Enviamos nuestras más sinceras condolencias a Yerko, su familia y todos sus seres queridos, acompañándolos en este difícil momento”.

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Por su parte, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) también se pronunció respecto a la fatal tragedia que enluta al fútbol chileno: “El Sifup expresa sus más sentidas condolencias a Yerko Águila, jugador de San Marcos de Arica, por el fallecimiento de sus padres, Víctor Águila y su esposa”.

“Asimismo, recordamos a Víctor Águila, exfutbolista de Rangers y Deportes Temuco, quien dejó su huella en el fútbol chileno y en cada una de las instituciones que representó“, agregaron.