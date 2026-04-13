La actriz argentina denunció al cantante tropical por violencia intrafamiliar tras su participación en el Festival de Empedrado.

Este lunes, Cecilia Gutiérrez entregó nuevos detalles del juicio entre Yamila Reyna y Américo tras la denuncia que la actriz interpuso por violencia intrafamiliar tras el Festival de Empedrado.

En ese contexto, la periodista reveló que el abogado que representaba a la actriz, Claudio Valdivia, renunció a la causa, ad portas de la audiencia.





¿Qué pasó con Yamila Reyna?

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Cecilia señaló: “La semana antepasada, Claudio Valdivia, que era el abogado de Yamila, renunció a su representación”.

En esa misma línea, reveló: “Tengo entendido que, por diferencias en la estrategia para enfrentar el proceso judicial”.

Es por ello que la representación legal de Yamila habría pasado a manos de un buffet cuya principal abogada es mujer, lo que podría cambiar el planteamiento de la defensa.

“La audiencia de formalización debería ocurrir en las próximas semanas”, cerró la periodista.

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