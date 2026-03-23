“Es un acto de retroceso”: Mariela Montero salió en defensa de Yamila Reyna tras dichos de Pamela Díaz

La modelo salió en defensa de su amiga, Yamila Reyna y cuestionó los dichos de Pamela Díaz quien minimizó su situación tras su quiebre amoroso con Américo.

Este domingo, Mariela Montero salió en defensa de su amiga, Yamila Reyna y cuestionó los dichos de Pamela Díaz en la última semana respecto del retorno de la actriz a los escenarios tras su quiebre amoroso con Américo.

Díaz aseguró que “A Yamila no le ha pasado nada tan grave como le ha pasado a todo el mundo”, a pesar de que Reyna interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar en contra del cantante.





¿Qué dijo Mariela Montero?

Los dichos, que ocurrieron hace varios días, causaron revuelo en redes sociales y este domingo, Mariela comentó a través de su cuenta de Instagram: “Yamila no se estaba quejando por los cuernos”.

En esa misma línea, agregó: “Los cuernos se adosaron después (…) Yamila Reyna estaba muy afectada emocionalmente, que tiene todo el derecho, por haber sido violentada físicamente por quien era su pareja”.

“Hay que denunciar a quienes te violentan, entonces, no podemos mandar en estos tiempos a callar a nadie y menos a decir: ‘No nos quejemos’ es un acto de retroceso'”, comentó Montero.

La modelo hizo hincapié en que hay imágenes que respaldan lo que Yamila denunció y luego hizo un llamado a ser responsables con lo que se dice, al ser figuras públicas.

“Seamos responsables con el mensaje que dejamos; las mujeres todavía luchamos por ser escuchadas, respetadas, y muchas viven verdaderos infiernos en sus propias casas y temen denunciar por miedo, necesidad o vergüenza”, concluyó.

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