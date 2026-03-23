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“Es un acto de retroceso”: Mariela Montero salió en defensa de Yamila Reyna tras dichos de Pamela Díaz

La modelo salió en defensa de su amiga, Yamila Reyna y cuestionó los dichos de Pamela Díaz quien minimizó su situación tras su quiebre amoroso con Américo.

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Este domingo, Mariela Montero salió en defensa de su amiga, Yamila Reyna y cuestionó los dichos de Pamela Díaz en la última semana respecto del retorno de la actriz a los escenarios tras su quiebre amoroso con Américo.

Díaz aseguró que “A Yamila no le ha pasado nada tan grave como le ha pasado a todo el mundo”, a pesar de que Reyna interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar en contra del cantante.

¿Qué dijo Mariela Montero?

Los dichos, que ocurrieron hace varios días, causaron revuelo en redes sociales y este domingo, Mariela comentó a través de su cuenta de Instagram: “Yamila no se estaba quejando por los cuernos”.

En esa misma línea, agregó: “Los cuernos se adosaron después (…) Yamila Reyna estaba muy afectada emocionalmente, que tiene todo el derecho, por haber sido violentada físicamente por quien era su pareja”.

“Hay que denunciar a quienes te violentan, entonces, no podemos mandar en estos tiempos a callar a nadie y menos a decir: ‘No nos quejemos’ es un acto de retroceso'”, comentó Montero.

La modelo hizo hincapié en que hay imágenes que respaldan lo que Yamila denunció y luego hizo un llamado a ser responsables con lo que se dice, al ser figuras públicas.

“Seamos responsables con el mensaje que dejamos; las mujeres todavía luchamos por ser escuchadas, respetadas, y muchas viven verdaderos infiernos en sus propias casas y temen denunciar por miedo, necesidad o vergüenza”, concluyó.

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