Yamila Reyna rompe el silencio tras quiebre con Américo: “Hubiese elegido toda mi vida que esto no me hubiese pasado”

La actriz volvió a los escenarios en un show en Providencia y decidió hablar en extenso con la prensa sobre la exposición mediática tras la denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) en contra de Américo.

Durante la tarde de este miércoles, Yamila Reyna volvió a los escenarios y rompió el silencio hablando en extenso sobre su quiebre con Américo.

La actriz se presentó en el Palermo Teatro Bar, ubicado en la comuna de Providencia, y envió un emotivo mensaje a quienes estén atravesando circunstancias difíciles en la vida.





¿Qué dijo Yamila Reyna?

“Yo me voy a quedar con lo que viví, con el gran amor que sentí que entregué”, comenzó diciendo Yamila ante la prensa que estaba presente en el lugar.

En esa misma línea, aseguró que sus amigos “saben que soy una persona que he caminado en esta vida con la frente en alto. Soy una mujer muy derecha, que creo que una de mis grandes virtudes es ser respetuosa”.

Respecto de la exposición mediática en medio de un proceso legal tras haber interpuesto una denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) en contra de Américo, la actriz lanzó una potente reflexión.

“He tenido que aguantar a lo largo de este periodo muchas injusticias, que se digan cosas de mí que no son reales, pero como me dijo un gran amigo: el silencio es elegancia, y las cosas se hablan donde se tienen que hablar realmente, y me quedo con eso”, indicó Reyna.

Yamila dejó en claro que no pretende ser “referente de nadie, no soy una persona que busca ser el ejemplo de nadie” y además añadió: “Yo también sé quién soy, no tengo que salir a explicarles a ustedes”.

“Hubiese elegido toda mi vida que esto no me hubiese pasado. Yo me voy a quedar con lo que viví, con el gran amor que sentí que entregué”, confesó.

Además, la actriz recalcó la importancia de mantener el respeto ante cualquier circunstancia: “Lo más importante sos vos y te tienes que hacer respetar siempre”.

Finalmente, Yamila compartió registros de su debut en Instagram, donde mostró un video en el que rompe en llanto previo a salir al escenario: “El fiel reflejo de lo que muchos artistas vivimos, una pena en el alma, que en el escenario se transforma en magia”, concluyó.

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