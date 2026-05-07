07/ 05/ 2026 22:23

Investigan falta de seguridad: Qué se sabe de la muerte del estudiante que falleció electrocutado

Daniel Hidalgo, un estudiante de ingeniería en mantenimiento industrial de 21 años falleció después de recibir una descarga eléctrica en un taller en el Inacap de La Granja. Mientras el Ministerio Público investiga las causas de la tragedia, su padre denunció una negligencia señalando que el joven no portaba guantes de seguridad al momento del accidente. Aunque un informe preliminar daría cuenta de que no contaba con ellos, de todos modos, se estudia una posible fuga eléctrica en el panel.