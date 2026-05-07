Matrimonios pueden obtener $463 mil: El requisito que debes cumplir para recibir el pago del bono

Parejas reciben un aporte económico del IPS por la cantidad de años que llevan casados. Conoce a continuación las condiciones para obtener el dinero y cómo solicitar el beneficio.

En Chile existe un reconocimiento a la vida en común y el compromiso mutuo, por lo que las parejas casadas con cinco décadas de antigüedad pueden recibir un beneficio económico por esta unión que ha perdurado en el tiempo.

Este bono consiste en un pago único de $231.583 para cada cónyuge, lo que sería un total de $463.166 para el matrimonio, monto otorgado por el Instituto de Previsión Social (IPS).

Requisitos para obtener $463 mil por tu matrimonio

Este aporte es conocido como el Bono Bodas de Oro, el cual se entrega a parejas con residencia chilena que sean parte del 80% más vulnerable del país según el Registro Social de Hogares (RSH).

Junto a lo anterior se suma un único clave: Haber cumplido 50 años de casados .

Para conseguir este aporte por única vez, la pareja aún conformada deberá realizar el trámite después de haber cumplido cinco décadas de matrimonio, según la fecha que indica en su libreta de matrimonio.

Una vez alcanzada la fecha deberá realizar el trámite en el sitio web de Chile Atiende, en sus oficinas presenciales o en el IPS, a donde deben acudir con ambas cédulas de identidad y los antecedentes que acrediten legalmente que llevan más de 50 años casados.





Cómo solicitar el Bono Bodas de Oro

Para obtener el beneficio, el o la solicitante debe realizar la solicitud mediante un trámite online.

Primero, debe ingresar a la Sucursal Virtual de ChileAtiende de lunes a viernes (8:00 a 17:00 horas)

Luego, completar tus datos en el formulario, presiona la declaración jurada y pulsa “Hacer prueba técnica para iniciar la videoatención”.

Posteriormente, debes hacer clic en el botón “Iniciar video atención”.

Finalmente, un ejecutivo de contactará para que realices la solicitud del Bono Bodas de Oro.