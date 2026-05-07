Se iba a casar: Quién era Daniel Hidalgo, el estudiante que murió electrocutado en instituto de La Granja

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles, mientras el joven de 21 años participaba de un taller relacionado con mantenimiento de tableros eléctricos. Compañeros y cercanos entregaron detalles sobre la vida del fallecido alumno.

Consternación existe en la comuna de La Granja tras la muerte de un estudiante de 21 años al interior de la sede Inacap. El joven falleció luego de sufrir una descarga eléctrica mientras participaba de una clase práctica.

La víctima fue identificada como Daniel Eloy Hidalgo Cerda, quien cursaba la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial.

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles en la sede La Granja del instituto, mientras el joven participaba de un taller relacionado con mantenimiento de tableros eléctricos y control industrial.

De acuerdo con los antecedentes entregados en el matinal Contigo en la Mañana, Daniel cursaba segundo año de la carrera y asistía a clases en jornada vespertina , compatibilizando sus estudios con trabajo.

Además, se reveló que anteriormente había estudiado mecánica y actualmente se desempeñaba en el área hidráulica y de mantención de camiones. Según cercanos, decidió especializarse porque “le gustaba mucho su carrera”.





Estudiante fallecido tenía planes de casarse

Durante la cobertura del matinal, compañeros y cercanos entregaron detalles sobre la vida del joven, describiéndolo como un estudiante esforzado y comprometido con su futuro.

Incluso, se indicó que en los próximos días celebraría su cumpleaños y que tenía proyectado casarse a fines de este año .

Uno de sus amigos relató emocionado que compartían tanto el trabajo como los estudios. “Estoy todo el día con él”, alcanzó a decir antes de quebrarse en pantalla.

Lo que se sabe del fatal accidente en instituto

El fatal hecho ocurrió cerca de las 20:30 horas, cuando Daniel participaba de una clase práctica junto a otros compañeros.

Los estudiantes trabajaban con tableros eléctricos y equipos que, según uno de los alumnos entrevistados por el matinal de Chilevisión, podían alcanzar hasta 380 volts.

En un comienzo surgieron distintas versiones respecto a las medidas de seguridad utilizadas por el estudiante. Mientras algunos compañeros señalaron que sí llevaba zapatos de seguridad, otros afirmaron que no utilizaba el calzado aislante adecuado ni guantes dieléctricos al momento de manipular el tablero.

También se mencionó la eventual existencia de una fuga eléctrica en el panel donde trabajaba el curso, situación que deberá ser aclarada por los peritajes de la Policía de Investigaciones de Chile.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Sur y de la PDI, que realizó diligencias durante toda la noche en la sede educacional.