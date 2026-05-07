“23 semanas ya”: Juanita Ringeling reveló que está embarazada de su tercer hijo con Matías Assler

La actriz publicó una serie de fotografías donde deja en evidencia su avanzado estado gestacional y envió un mensaje por el Día de las Madres a sus seguidoras.

Este jueves, Juanita Ringeling reveló que está embarazada de su tercer hijo y mostró su avanzado estado de gestación.

La actriz ya es madre de Aurelio, nacido en 2021, y Loica, quien nació en 2024. Ambos son fruto de su relación con el actor Matías Assler.





Juanita Ringeling está embarazada

A través de su cuenta de Instagram, Juanita señaló: “Se acerca el Día de la Madre y este año lo celebramos con un nuevo integrante en camino”.

En esa misma línea agregó: “23 semanas ya, Matías Assler. Abrazo a todas las madres en este viaje tan bello, lleno de ambivalencia, amor profundo, miedo, risas, soledad, magia animalesca y tanto más”.

Finalmente, la actriz compartió una serie de fotografías donde se ve su avanzado estado gestacional y recibió una serie de felicitaciones por parte de sus seguidores.

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