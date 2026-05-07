07/ 05/ 2026 21:51

Desbordes rechaza ampliación de Santiago 1 anunciada por Rabat: “Haré todo lo posible porque no se concrete”

Vecinos del barrio Yarur en Santiago protestaron tras el anuncio del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien anoche en entrevista con CHV Noticias confirmó que se va a ampliar la cárcel Santiago 1. El alcalde de la comuna Mario Desbordes reiteró la tajante oposición del municipio a que se aumente la capacidad de la cárcel. “No tratemos de envolver esto como una simple ampliación. Es como que yo diga ‘me compro la casa del frente y voy a ampliar mi casa en la del frente, y tengo que cruzar la calle’. No es una ampliación. Es una nueva cárcel. Haré todo lo posible porque este proyecto no se concrete”, aseveró.