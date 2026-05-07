“Él no tenía guantes”: Compañero de estudiante electrocutado apunta contra medidas de seguridad

Un joven del mismo instituto de La Granja donde ocurrió el fatal indicidente relató cómo se trabaja durante las clases en las que manipulan tableros con carga eléctrica y apuntó a los intrumentos de seguridad para realizar el trabajo.

Gran conmoción causó en la comunidad estudiantil la muerte de un joven de 21 años la noche de este miércoles luego de recibir una descarga eléctrica mientras se encontraba en clases.

Estudiantes de la sede Inacap de La Granja que compartían con la víctima entegaron detalles de lo que ocurrió con su compañero de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, quien falleció luego de manipular un tablero eléctrico.

Según el relato que dio un compañero de la institución que cursó la misma clase el año pasado a Contigo en la Mañana, habría fallado un instrumento de seguridad.





“ Él no tenía guantes. Solamente faltaban los guantes. Fue un descuido completamente del profesor por no estar orientando”, aseguró el testigo que dijo también haber compartió minutos antes con la víctima.

El testigo explicó que en la clase donde ocurrió la tragedia se trabaja con equipos que van hasta 380 volts, con 12 alumnos por sala y un profesor que siempre está presente y supervisando.

Sin embargo, planteó que “los instrumentos de seguridad tienen que llevarlo uno o, de lo contrario, la sede puede pasar alguno. Pero cuando nos piden los instrumentos de seguridad, nunca nos piden guantes. Hay correos que nos mandan y solamente piden overol y zapatos de seguridad“.

“Lo que yo sí puedo comentarle como (materia de) seguridad, es que el piso no era de goma. Cuando trabaja una parte eléctrica, idealmente el piso, cuando uno es estudiante, tiene que ser de goma“, añadió.

Reacción de la institución

Sobre el momento en que estudiante recibió la descarga eléctrica, el compañero relató que “vimos profesores corriendo al tercer piso. Y de repente, de la nada, un compañero dice, ‘pasó algo en la sala eléctrica’. Aahí nosotros asumimos que puede haber sido un compañero de nosotros”.

“Por lo que yo vi, él iba acá, estaba igual adecuado con implementos de reanimación. Pero igual estuvieron como más de una hora reanimándolo“, añadió.

Según contó el estudiante, llamaron a una ambulancia, pero tardó demasiado en llegar, incluso llegaron antes los Bomberos al lugar.

“Los bomberos fueron los más rápidos. Pero se demoraron demasiado en llegar a la institución para poder reanimar a nuestro compañero”, aseguró.