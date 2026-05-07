07/ 05/ 2026 07:37

Tragedia en instituto de La Granja: Estudiante murió por descarga eléctrica en plena sala de clases

Un estudiante de 21 años, perteneciente a la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, falleció la noche de este miércoles tras recibir una descarga eléctrica mientras manipulaba un tablero durante una clase en la sede de INACAP de la comuna de La Granja. Pese a los intentos de reanimación por parte de sus compañeros y docentes, el joven perdió la vida en el lugar, lo que motivó la intervención de la Brigada de Homicidios de la PDI para realizar los peritajes correspondientes.