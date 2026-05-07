07/ 05/ 2026 20:00

Minsal ordena aislamiento de dos chilenos que subieron a crucero con brote de variante de hantavirus

El Ministerio de Salud informó la tarde de este jueves que se instruyó el aislamiento preventivo de dos personas de nacionalidad chilena que estuvieron en el crucero Hondius. Si bien ambos no tienen síntomas atribuibles al Hantavirus, se les está realizando un seguimiento epidemiológico que incluye testeos debido a la situación del barco que ya ha dejado tres víctimas fatales. El organismo público además expresó su “compromiso de mantener informada a la ciudadanía ante cualquier novedad relevante en esta materia”.