“Un tipo desquiciado, descontrolado”: Pedro Carcuro reveló que fue víctima de violento episodio por conductor de aplicación

Todo se originó a raíz del punto de partida del viaje, y el periodista incluso acusó al conductor de haber tenido la intención de golpearlo.

Este miércoles, el periodista Pedro Carcuro reveló que fue víctima de un violento episodio al interior de un vehículo de transporte en la comuna de Providencia.

La situación se dio luego de que Carcuro pidiera un viaje que comenzaría en el sector de Avenida Providencia, lo que generó que el conductor tomara una actitud violenta.





¿Qué le pasó a Pedro Carcuro?

En Radio Agricultura, el reconocido relator reveló que, al llegar, el conductor le dijo: “Usted sabe que esto no lo puede hacer porque está prohibido estacionarse en este lado de Providencia”.

“Sí, le dije yo, está prohibido, pero estacionarse, bien lo ha dicho usted, los autos paran un minuto, 30 segundos o menos para que uno se pueda subir porque hay mucha gente que usa taxis o aplicaciones”, argumentó Carcuro.

El conductor insultó al comunicador y contestó: “Claro, que te importa a ti, h… si los que pagamos los partes somos nosotros, ustedes todos son unos patudos que quieren sacarnos el jugo a nosotros, bájate conchetu…”.

El periodista expuso que mantuvo la tranquilidad en todo momento y “el tipo de repente se da vuelta con el afán de meterme una mano”.

El agresor tendría entre 40 y 45 años, según detalló Carcuro: “Afortunadamente no me pudo agredir y yo, lo más rápido que puedo, dentro de mis inhabilidades físicas, me volví al edificio en Providencia”, comentó.

“Vi a un tipo desquiciado, descontrolado, que me atacó porque le hice un comentario sin ninguna violencia”, reflexionó el periodista.

Finalmente, Carcuro lanzó un fuerte cuestionamiento al proceso de reclutamiento de los conductores en apps de transporte: “Yo pienso que si es una mujer que puede ser agredida, ¿cómo soportan a estos energúmenos? Las empresas de app contratan sin verlos”, cerró.