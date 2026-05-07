07/ 05/ 2026 22:31

“Nosotros todavía no vivimos un duelo”: Habla padre de niña cuyo asesinato fue vinculado a muerte de hombre en Maipú

El homicidio de un hombre en Maipú este jueves, reabrió una investigación por la muerte de una niña que en 2024 fue asesinada por un sicario que confundió el vehículo en que viajaba ella junto a su padre. Según el padre de la niña fallecida, el hombre asesinado sería la persona que encargó el sicariato en el que falleció su hija, pero pese a esto se encontraba en libertad. La Fiscalía confirmó que efectivamente ese individuo era un sujeto de interés en la investigación.