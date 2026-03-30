“Eres enfermo de narcisista”: Américo respondió a comentario de una usuaria tras enigmático mensaje en redes

El cantante no se guardó nada, tras haber publicado un mensaje donde alude a su quiebre con Yamila Reyna.

Este lunes, Américo lanzó un enigmático mensaje que causó revuelo en redes sociales, puesto que hace alusión a su mediático quiebre sentimental con Yamila Reyna.

El cantante también compartió un mensaje en donde hace referencia a las críticas que ha recibido en el último tiempo y respondió con todo a un duro mensaje que le escribió una usuaria.





¿Qué dijo Américo?

“Llegó el día de soltar todo lo que tengo en mis manos, en mi alma, en mi mente y en mi corazón”, comenzó diciendo Américo.

En esa misma línea, el cantante agregó: “Aprovechar mis silencios, mis espacios y recomenzar ese romance que tuve que conmigo mismo hace un tiempo atrás y que por las magias de la vida postergué”.

Américo agradeció el apoyo que ha recibido de sus seguidores en el último tiempo y admitió que sin ellos no hubiese podido atravesar lo que ha pasado.

“Hoy me libero de manera definitiva del pasado que me entristece, para vivir un presente lleno de esperanza, sin pensar y sentir la ansiedad de un futuro que no quiero saber qué es lo que me trae”, complementó.

Al respecto, la publicación se llenó de comentarios en apoyo al artista, a excepción de una usuaria que escribió: “Un amor no se deja, se cuida para que no sufra. Lo que tú sentías era ca… Eres enfermo de narcisista, mírate al espejo”.

“¡Wow! ¿Todo bien con usted, señora?”, contestó Américo, quien minutos después finalmente compartió un escrito que señala: “Quien festeja la derrota ajena, carece de victorias propias”.

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