“De manera muy inesperada y violenta”: Américo despide con triste mensaje a ser querido fallecido

“Hoy es un dia triste, para pensar, reflexionar, reforzar ideas y decisiones. Entender y abrazar la fragilidad de la vida y la fuerza de la muerte”, reflexionó el artista.

Américo compartió en su cuenta de Instagram un sentido mensaje por un amigo recientemente fallecido.

Se trataría de Claudio, según los comentarios en el post del artista, a quien Américo le tenía un gran cariño y así lo dejó ver en su dedicatoria de despedida.

El emotivo mensaje de Américo

“Partió de este mundo un joven amigo, de manera muy inesperada y violenta, muy querido y amado por la familia… y eso aparte de doloroso, te remueve por completo“, partió diciendo el cantante.





A modo de reflexión, añadió: “Hoy es un dia triste, para pensar, reflexionar, reforzar ideas y decisiones. Entender y abrazar la fragilidad de la vida y la fuerza de la muerte. Y por supuesto abrazar a aquellos que amas y quieres con todas tus fuerzas y decirles sin detenerte todos tus sentimientos”.

“Donde quiera que estés amigo, cuida de los tuyos, y sé libre… porque aquí te quedas guardado en los corazones de todos aquellos que tuvieron la bendición y alegría de conocerte“, cerró Américo con pesar.

Ante la triste noticia, más de 300 personas le dedicaron mensajes de aliento para este difícil momento en su vida personal.

“Lo siento, amigo. Te mando un gran abrazo contenedor” y “qué triste noticia, qué fuerte sensación.. en cuestión de segundos podemos perderlo todo”, le escribieron algunos.