Aludiría a Yamila Reyna: Critican comentario de Américo tras adelanto de canción

Fue hace unos días cuando el cantante de cumbia dio a conocer que, próximamente, publicará una canción que lleva el título de “Actriz”, la misma profesión de su expareja que lo denunció por violencia intrafamiliar.

En medio del anuncio de una nueva canción, Américo respondió a un seguidor que le escribió en una publicación de Instagram, red social donde adelantó su próximo lanzamiento musical.

Se trata de un post de Luis Vega, compositor del cantante de cumbia, quien compartió un video mostrando parte de su proceso creativo. En el registro luego aparece el artista para hacer una interpretación a dúo.

¿El nombre de la canción? “Actriz”, según dieron a conocer en la plataforma, título que muchos internautas relacionaron con su expareja, la actriz Yamila Reyna, quien en febrero de este año lo denunció por violenciaintrafamiliar.





Reacción de Américo en Instagram

Es en ese contexo que un seguidor del intérprete reaccionó al adelanto de la canción, supuestamente dedicada a la también comunicadora y comediante argentina, y escribió: “L A M A T Ó !! (sic)“, seguido de tres emojis de fuego.

Américo dio “me gusta” al comentario y contestó con tres emojis de fuego. Sin embargo, no pasó desapercibido y otra internauta se sumó a la interacción al responder: “Probablemente si ella no lo hubiera dejado, la habría matado”.

Finalmente, en un nuevo comentario, el artista escribió: “Gracias hermano, Luis Vega por ayudarme a escribir y componer esta canción tan bonita y sentida, de manera tan armoniosa y elegante, tal y cual me gustan”.

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