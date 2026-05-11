Mane Swett compartió potente mensaje por el Día de la Madre: “Guardar silencio cada día…”

La actriz dedicó una especial publicación a esta celebración, en la que recibió múltiples mensajes de apoyo.

En el marco de la celebración del Día de la Madre este 2026, Mane Swett compartió este domingo un potente mensaje respecto a la maternidad.

La actriz dedicó una especial publicación en su Instagram a todas las mamás, y también para agradecer los saludos que le estuvieron enviando a ella en redes sociales.

“He leído todos y cada uno de sus mensajes y recibo este cariño, y la fuerza de sus palabras, con los brazos abiertos“, escribió.

Swett agregó: “Feliz día mamás para ustedes. Y para las que ya partieron, un beso al cielo. Para todas las que resisten, fuerza “.





“Las abrazo enorme y confirmo que si seguimos aquí, es porque la fuerza del amor por nuestros hijos es indestructible“, compartió. “Que gane el amor”.

Por último, la actriz se refirió a su situación judicial con el padre de su hijo Santiago, quien vive en Estados Unidos: “ Guardar silencio cada día pesa más, pero lo seguiré haciendo hasta que un día, ya no “.

A fines de abril, Mane Swett se enfrentaría a un nuevo juicio para recuperar la custodia. Sin embargo, el Tribunal de Nueva York decidió suspender la audiencia.

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Reacciones a la publicación de Mane Swett por el Día de la Madre

La especial publicación de Mane Swett por el Día de la Madre obtuvo bastantes muestras de cariño.

Seguidores, colegas y otras figuras públicas dejaron en los comentarios, mensajes de apoyo a la actriz.

Revisa algunos de ellos a continuación: