“Un tecnicismo o quizás un artilugio”: Mane Swett sufre nuevo revés judicial por la custodia de su hijo

La actriz iba a enfrentarse a un juicio determinante por la custodia de su hijo, pero la defensa del padre del menor logró aplazar la instancia judicial.

Mane Swett volvió a atravesar un revés judicial este viernes, mientras sus seguidores esperaban la actualización del nuevo juicio al que se enfrentaría para recuperar la custodia de su hijo, Santiago.

Esto, debido a que el Tribunal de Nueva York en Estados Unidos decidió suspender la audiencia, según reveló la periodista Cecilia Gutiérrez.





¿Qué pasó con Mane Swett?

A través de su cuenta de Instagram, Gutiérrez señaló: “El viernes que recién pasó era super crucial para el Mane Swett y la custodia de su hijo”.

En esa misma línea, recordó: “Hay un fallo anterior que anula el otro fallo que había dado otro tribunal con respecto a que John, el papá de su hijo, iba a tener el cuidado personal”.

Ese fallo fue anulado, dado que a Mane no se le había notificado de manera correcta y el tribunal determinó que se debía hacer un nuevo juicio, lo que aumentaba las posibilidades de recuperar su tuición.

“El viernes era la fecha crucial, pero lamentablemente un tecnicismo, o quizás un artilugio que usaron los abogados de la contraparte, hizo que esto se suspendiera y quedara para una fecha más adelante”, reveló Cecilia.

Finalmente, esto se traduce en un gasto de dinero mayor para Mane Swett, pero también una espera más extensa para poder tener certezas respecto del cuidado personal de su hijo.