Llegó el día: Mane Swett se enfrentará a juicio clave por la custodia de su hijo este viernes 17 de abril

Las instancias legales ya se están agotando, por lo que este debiese ser el juicio final para Mane Swett.

Este viernes 17 de abril, Mane Swett dará un importante paso judicial, puesto que se realizará un juicio clave en Estados Unidos que sentará las bases para que la actriz recupere la custodia de su hijo, Santiago.

La información fue expuesta por Cecilia Gutiérrez en su cuenta de Instagram, quien explicó que debiese tratarse del juicio definitivo, luego de que el pequeño fuese enviado a Nueva York a ver a su padre, John Bowe, en diciembre de 2022 y no regresara de sus vacaciones.





¿Qué pasará en el juicio?

“Ustedes saben que ella lleva una larga lucha judicial por recuperar a su hijo, bueno, este viernes hay un juicio que es crucial en Nueva York”, señaló Gutiérrez.

En esa misma línea, agregó: “La instancia se realizará a las 10:00 horas (es el mismo huso horario tanto en Chile como en dicha ciudad) en un juzgado de Nueva York, donde se va a llevar a cabo un juicio que debería ser el definitivo”.

Además, la periodista hizo hincapié en que “ya se han agotado prácticamente todas las instancias para ella, por lo tanto, este viernes ya va a poder tener por fin una respuesta más definitiva”.

Finalmente, con este juicio, Mane Swett sabrá si va a poder traer a su hijo de vuelta a Chile, o no, y qué es lo que va a pasar con el tema de su custodia.

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