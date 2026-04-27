“Me gustas”: Naya Fácil presentó a su nuevo galán en redes sociales y confesión causó revuelo

La influencer se encuentra de vacaciones en Jamaica, donde se mostró nerviosa tras conocer a este hombre, cuyo nombre sería “Markie”.

Este lunes, Naya Fácil sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras mostrar a quien sería su nueva conquista.

Se trata de un hombre al que conoció estando en Jamaica y la influencer recibió la ayuda de sus amigos para que el acercamiento se concretara.





¿Quién es el nuevo galán de Naya Fácil?

Al respecto, Naya publicó una fotografía con un hombre, donde ambos aparecen sonriendo a la cámara, sin entregar mayores detalles sobre su identidad.

Acto seguido, la influencer aparece en un video con el teléfono de dicho hombre, mientras escribía su número de contacto.

“Hola, nena, soy Markie”, dice la siguiente historia, donde Naya muestra que el hombre le habló y que sería ese su nombre de pila.

Al respecto, la joven contestó: “Mua, mua, mua”, aludiendo al sonido de los besos, mientras que su amigo Tomás confesó que le mostraron una de las canciones de Naya al hombre.

“Ella es cantante”, le dicen a Markie, mientras que él concluyó: “Me gustas”.

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