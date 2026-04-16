“Hagamos polémica y hagamos rifa”: Naya Fácil respondió a críticas por sorteos en redes sociales

La influencer se refirió a los cuestionamientos por su nuevo sorteo, justo cuando le llegó una notificación para pagar el impuesto al lujo por su Testa Cybertruck. “Les voy a dar en el gusto”, arremetió.

Naya Fácil vuelve a ser blanco de críticas tras anunciar una nueva rifa en medio de la polémica por pago de impuesto al lujo. A través de Instagram, la influencer respondió a quienes cuestionaron estos sorteos.

Todo ocurrió mediante la clásica bandeja de preguntas, donde una seguidora le escribió: “Me da lata cuando ‘la Naya una polémica y se tira una rifa’ y sí es así, pero porque es tu trabajo“.

“Llevo mucho años en las redes, y antes me pasaban cosas graves, así, de verdad, por la vida real, y la gente decía: ‘ay, está haciendo eso porque va a lanzar una rifa’. Bueno, démosles en el gusto a la gente: hagamos polémica y hagamos rifa“, partió respondiendo.

Asimismo, la influencer aseguró que con el tiempo ya ha aprendido “a manejar las redes sociales” y que muchas veces coincidieron sus planes de rifa con polémicas que han sido mediáticas.





“Me calzaba todo y yo decía: ‘¿cómo tan justo?’. La gente hablaba y decía que hacía eso (las polémicas) para su rifa y no es así. Hablaron tanto de que era así y yo dije: ‘bueno, les voy a dar en el gusto’“, añadió.

Naya reconoció que incluso ha tenido fuertes conversaciones con su hermana por estas controversias. “Créanme que mi hermana me ha retado a caleta, porque igual no creí que las funas iban a ser tan graves, como igual la gente se la ha tomado súper mal”, señaló.

“Yo siempre decía, ‘¿por qué no me funan?’ Les decía a mis amigos, ‘han pasado tres meses’ (…) Mi boca tiene un poder, de verdad que necesito respetar las palabras“, continuó.