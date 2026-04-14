“Las viejas defienden el robo…”: El ácido descargo de Naya Fácil tras tener que pagar impuesto al lujo por su vehículo

La influencer causó revuelo en redes sociales tras haber revelado que recibió una notificación del SII para pagar impuesto al lujo por su camioneta.

Naya Fácil causó revuelo en redes sociales, tras haber revelado este lunes, que recibió una notificación del Servicio de Impuestos Internos (SII) para pagar impuesto al lujo por su camioneta.

El vehículo de marca Tesla, modelo Cybertruck está avaluado en cerca de $150 millones de pesos, por los cuales tuvo que pagar $1.226.723 pesos.





¿Qué dijo Naya Fácil?

Al respecto, Naya arremetió en Instagram: “Tengo que pagar un impuesto al lujo. ¿Qué lujo? No tengo idea, todo lo que yo tengo me lo he sacrificado y me da mucha pena”.

En esa misma línea, agregó: “A pesar de que uno pague los permisos de circulación y pague mis impuestos todos los meses como corresponde, me sigan cobrando más”.

“Desde hoy comienzo a pagar este famoso impuesto al lujo, de verdad estoy enojadísima”, dijo la influencer, quien buscó en internet de cuánto eran los sueldos para funcionarios políticos.

“Lo que yo no sabía es que la gente que va teniendo más plata más debe ir pagando, cada vez más. ¿Por qué? Porque estamos en un país donde los ladrones son de cuello y corbata, donde hacen leyes que muchas veces solo les benefician a ellos”, sentenció la influencer tras ver los montos.

Naya aseguró que el alto valor a pagar por los impuestos no se reflejaba en el sistema público, donde aseguró que hay múltiples falencias.

“No entiendo cómo muchas personas están de acuerdo con los impuestos millonarios, siendo que en los hospitales, muchas veces no hay especialistas porque no hay plata”, indicó la influencer.

Asimismo, comentó: “Es ridículo que digan que para allá van los impuestos, porque ustedes saben que no es así y saben quiénes se llevan esa platita”.

“Para ellos tengo lujos, para mí no son lujos, es la vida por la que trabajé (…) Son unos ladrones de miercale”, arremetió.

La situación generó un gran revuelo y una usuaria le comentó: “Quieres vivir gratis; todos pagamos contribuciones e impuestos. Paga, no reclames”.

“Les meten el p… en el ojo a estas viejas, con razón estas leyes, si las viejas defienden el robo disfrazado de impuesto”, concluyó Naya.

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