“Voy a seguir haciéndolo”: Naya Fácil se pronunció tras denuncia pública de ONG por conducción irresponsable

“Todo en la vida se soluciona con abogados y dinero”, aseguró la influencer.

Este jueves, la ONG No Chat compartió una publicación donde denuncian públicamente a distintos famosos por conducción irresponsable.

Esto, luego de que se les acusara de realizar transmisiones en vivo mientras conducen o utilizar audífonos para dichos fines.





¿Qué dijo Naya Fácil?

Entre los famosos mencionados se encuentran Nicolás Larraín, Naya Fácil, Carlyn Romero y Arturo Vidal, entre otros.

“Cuando quienes tienen visibilidad normalizan la distracción al volante, el problema se multiplica. No es solo una infracción: es un mal ejemplo que puede costar vidas. No podemos mirar para el lado. Esto es una falta gravísima”, detallaron.

Por su parte, Naya Fácil se refirió a los hechos a través de su cuenta de Instagram y aseguró: “Yo sé que está mal lo que hago y todo, de manejar y estar en el celu y lo entiendo y todo, pero yo soy adicta al celular”.

En esa misma línea, agregó: “Pero me es difícil dejarlo y, si hay algo que he aprendido en la vida, es que hay que tener tres contactos importantes en mi celular y los tengo, entre esos un abogado”.

“Un buen abogado para que me saque de cualquier situación y todo, y con eso estoy; así se va a solucionar, si al final todo en la vida se soluciona con abogados y dinero, y yo sé que está mal”, indicó la influencer.

Finalmente, Naya recalcó que “no es perfecta” y concluyó: “Se pagará una multa y qué sé yo y ya, pero voy a seguir haciéndolo”.

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