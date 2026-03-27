“¿Qué está pasando en la casa de ese niño?”: Naya Fácil lanzó potente reflexión tras asesinato de inspectora en Calama

La influencer mostró su sorpresa por el brutal ataque al interior de un colegio en Calama e incluso se dio el tiempo de aconsejar a sus seguidores, tanto a aquellos que son padres como a los niños que la ven.

Este viernes, Naya Fácil dio su opinión respecto del brutal ataque que sufrió una inspectora al interior de un colegio en Calama, donde ella perdió la vida y cuatro alumnos resultaron heridos.

La influencer se mostró impactada por los hechos, por lo que también aconsejó a los adultos y los niños que la siguen en redes sociales.





¿Qué dijo Naya Fácil?

A través de su cuenta de Instagram, Naya aseguró: “Estamos impactadas con esta noticia, estamos en shock ¿En qué mundo nos estamos convirtiendo?”.

En esa misma línea, agregó: “Yo creo que necesita ayuda psicológica, o sea, algo pasa en su mente para llegar a actuar de esa manera, llegar a hacer todo lo que hizo, no sé, y a los 18 años, tan pequeño”.

“No dicen en la tele por qué pasó todo esto, o sea, ese niño de 18 años obviamente no tiene justificativo, nada, pero ¿qué lo gatilló a llegar a actuar de una manera tan grave?”, cuestionó Naya.

Por otro lado, la influencer destacó la labor que realizan los docentes y profesionales de la educación a diario, haciendo énfasis en que los conocimientos que entregan no reemplazan lo que ocurre dentro del hogar.

“¿Qué está pasando en la casa de ese niño? Cuando los niños vienen con una educación en la casa, valores… o que no se les da, a veces, siento que pasan este tipo de cosas”, comentó Naya.

La influencer aseguró que ya no se les tiene respeto a los profesores: “Ahí hay que hacer todo un mea culpa de ese niño porque quitarle la vida a alguien ya es gravísimo, ¿pero que lo haga un niño?”.

“Trato de entender cómo un niño de 18 años puede llegar a actuar de una manera tan drástica… solo que haya sufrido bullying”, comentó Naya.

La influencer instó a sus seguidores más pequeños a no molestar, criticar ni hacer sentir mal a otros niños, pero también los aconsejó para detener estas actitudes si las ven en otras personas.

“Yo sé que me siguen muchos padres, madres o tutores que tienen niños pequeños en casa. De verdad, eduquen en casa, aconsejen en casa, los niños tienen que aprender a escuchar, tienen que escucharlos a ustedes, no está bien no hacerle caso a los profesores”, sentenció.

Asimismo, Naya reflexionó: “¿Qué pasa con los papás de esos niños que hacen bullying? (…) Por eso es tan importante no ser violento en la casa cuando hay un niño o no fumar”.

“Algo le pasó acá que lo llevó a pensar que las cosas se solucionan de esa manera”, concluyó la generadora de contenidos, quien se mostró visiblemente afectada.

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