“Me está costando caro”: Naya Fácil tomó radical decisión tras opinar de las nuevas medidas del gobierno

La influencer reconoció que sus opiniones le pasaron la cuenta durante los últimos días en redes sociales y realizó un anuncio a todos su seguidores sobre el contenido que ofrecerá.

Naya Fácil tomó una radical decisión tras meterse de lleno en el debate por el alza del precio de los combustibles anunciado por el gobierno durante el lunes y realizó un importante anuncio a sus seguidores.

Durante los últimos días la influencer también se vio involucrada en algunas polémicas luego de compartir su opinión en medio del debate por la eliminación de feriados irrenunciables.

“A la gente le importa más un feriado que surgir en la vida o trabajar y buscárselas”, fue de las frases que desató el enojo y las críticas en redes sociales.

Por lo mismo, hizo un descargo en su cuenta de Instagram y avisó que hará un cambio en los temas que aborda en sus redes sociales.





“Acabo de tomar una decisión así importante igual. Creo que se están pasando, en serio. Mi contenido va a seguir de mañana en adelante siendo mi día a día, mis cosas y mis preguntas y respuestas que hago y ya, y ayudas que realizo”, anunció.

Al respecto, señaló que “porque me llamo Naya Fácil, nunca más vuelvo a hablar de política ni de nada en mis redes sociales“.

“No es el contenido que yo quiero brindar, tampoco entiendo mucho de política, solo hablo de mensa a veces y vaya que me costó caro“, agregó.

Naya reconoció que sus recientes comentarios le trajeron un costo negativo: “Me está costando caro haber hablado una tontera sin entender, así que no, nunca más vuelvo a hablar de política”.

“Así que no me vengan a exigir ni nada de que tengo que hablar de este tema, no. En mis redes sociales nunca más se va a tocar el tema de la política“, pidió a sus seguidores.

Tajante decisión de Naya Fácil