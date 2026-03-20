“¡Estoy temblando!”: Naya Fácil sorprendió a tres niños con generoso gesto tras esperar para verla

Este viernes, Naya Fácil sorprendió a sus seguidores con un generoso gesto en las afueras de su casa ubicada en la comuna de La Reina.

Se trata de tres niños que estuvieron esperándola mientras le escribían una carta y lograron encontrarla, dado que la influencer se dirigía a hacer un trámite.





¿Cuál fue el regalo que dio Naya Fácil?

En ese contexto, cuando la influencer se subió a su camioneta, los pequeños, de forma educada, le preguntaron: “¿Nos podemos sacar una foto? Disculpa si te molestamos (…) ¡Estoy temblando!”.

“No, tranquila, estoy acostumbrada a que vengan niños”, contestó Naya, mientras se tomaba fotos con los tres.

Una vez que terminaron, Naya sacó un billete de $10.000 pesos y se lo dio a uno de los pequeños, a quien le dijo: “Tomen, para que se compren un dulce (…) ¡Cómprense dulces! Qué lindo, estaban hasta sentados afuera de mi casa”.

Los niños quedaron sorprendidos, preguntaron si era real y luego le dieron las gracias, despidiéndose de la influencer que subió el momento a su cuenta de Instagram y agregó: “Quizás cuánto rato llevaban (esperando). Perdón lo poco, pero era lo que tenía en el momento”.

Naya leyó las cartas, donde los niños escribieron: “Naya, te quiero. Yo y mis amigos teníamos mucha ilusión de verte. Te queremos decir que eres fuerte y tienes demasiado talento”.

Finalmente, la influencer se mostró visiblemente emocionada por el gesto y les mandó saludos a través de un video.

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