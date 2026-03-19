“Son todas unas falsas”: Naya Fácil arremete contra las mujeres feministas tras dichos sobre feriados irrenunciables

La influencer recibió una serie de críticas tras haber indicado que “a la gente le importa más un feriado que surgir en la vida o trabajar y buscárselas”.

Naya Fácil volvió a generar polémica durante la noche de este miércoles, tras arremeter contra las mujeres feministas, en medio del revuelo mediático que causaron sus dichos sobre el debate por la eliminación de feriados irrenunciables.

La influencer recibió una serie de críticas tras asegurar que “A la gente le importa más un feriado que surgir en la vida o trabajar y buscárselas”.





¿Qué dijo Naya Fácil?

“Independientemente de lo que piense cada uno, me llama mucho la atención y por eso no voy el 8 de marzo a marchar, porque esas que me están tratando así son mujeres”, comenzó diciendo Naya.

En esa misma línea, agregó: “Se les fue el 8 de marzo ya y eso que todavía estamos en el mismo mes, pero se les fue rapidito, se les olvidó la empatía con otra mujer y todo; ahí están todas tratándome mal”.

“Son todas unas falsas”, arremetió Naya, quien además añadió: “Apenas uno piensa distinto, h… te hacen c… (…) Una cosa es debatir, dialogar, donde tú me das tu punto de vista, yo te doy el mío y así se dialoga, pero otra cosa es tratar mal, con faltas de respeto”.

La influencer aseguró que las críticas no le afectan, pero sí le impacta: “Qué heavy que uno piense distinto y te hagan c… por eso” y reveló que la mayor parte de famosos e influencers piensan igual que ella, pero, según su relato, no lo dicen para no recibir odio.

“Feministas falsas (…) Me cargan las feministas tan falsas, de verdad, y uno de los puntos de la marcha del 8 de marzo es el respeto, pero ¿cómo quieren que las respeten si ustedes mismas no respetan a otra persona?”, cuestionó.

Naya aseguró que, tras un extenso debate con sus “facilines”, había logrado entender otros puntos de vista y se retractó de sus dichos por el debate sobre quitar la irrenunciabilidad de los feriados.

Finalmente, concluyó: “Les falta mucho por avanzar; más que marchas, hay que cambiar a muchas mujeres de acá (apuntando a su cabeza). Son feministas cuando les conviene; creo que hay que comenzar a cambiar eso”.

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