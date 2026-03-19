“Es una lucha que tengo que llevar”: Naya Fácil mostró las secuelas que le dejó una mala intervención estética

La influencer se realizó una abdominoplastía hace unos años, la cual no habría sido bien ejecutada.

Naya Fácil se sinceró con sus seguidores de Instagram este jueves y reveló que fue víctima de un mal procedimiento estético cuando decidió someterse a una abdominoplastía.

La influencer admitió que fue irresponsable y no se enteró hasta que se realizó una liposucción que el procedimiento anterior estaba mal hecho.





¿Qué dijo Naya Fácil?

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Naya mostró a sus seguidores una cicatriz de gran longitud, propia de una abdominoplastía, la cual estaba notoriamente más oscura, y confesó que no ha podido eliminarla.

“Qué rabia, haberme hecho la abdominoplastía fue un error terrible. He ocupado de todo (…) Estoy luchando la vida con esta cicatriz”, admitió la influencer.

Además, instó a sus seguidores a evaluar si están dispuestos a lidiar con una cicatriz de gran tamaño antes de realizarse dicho procedimiento y contó que usó parches de silicona durante un año con la esperanza de, al menos, atenuarla, pero no funcionó.

Cada uno de ellos tenía un valor aproximado de 20 mil pesos, los cuales gastó cada semana durante un año, y además reveló que probó todo tipo de productos cosméticos, por lo que decidió intentar con un tratamiento cosmético en base a vitaminas y luces de distintos tipos.

“No averigüé al doctor, no averigüé bien qué era una abdominoplastía; era tan mensa que yo pensaba que la abdo era lo mismo que la lipo, no me explicó eso el doctor”, comentó Naya.

La influencer también abordó la posibilidad de tapar la zona con un tatuaje: “En el fondo igual te acusas porque es el único tatuaje que lo puede borrar”.

Tiempo después, cuando decidió hacerse la liposucción, tuvo que asistir a sesiones de masajes y drenajes linfáticos como parte del postoperatorio y dicha profesional le hizo una potente observación.

“Me toca y me dice: ‘Pero la abdo… ¿No te hicieron el ombligo de nuevo? Y yo: ‘no’. Después me dice: ‘¿En la abdo te amarraron los músculos? Porque si te hacen eso, acá tienen que amarrarte los músculos”, lo cual tampoco había ocurrido.

Aunque se mantiene esperanzada en el tratamiento que está haciendo, Naya confesó que solo logrará atenuar, mas no eliminar, la cicatriz: “Fue una irresponsabilidad mía de la emoción (haberse operado)”.

“Es una lucha que tengo que llevar hasta el día de hoy (…) Igual en ese momento fui feliz porque hice lo que quise”, concluyó la influencer.

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