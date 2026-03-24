Congelar pasajes y rebajar precio de parafina: Estas son las 7 medidas del gobierno por histórica alza de combustibles

La administración del presidente Kast reconoció que el estado de “las finanzas públicas impide hacer frente al enorme impacto de los precios internacionales del petróleo”. Conoce las iniciativas para mitigar el incremento del combustible.

A contar de este jueves 26 de marzo, los precios internos de las bencinas tendrán un histórico incremento producto del contexto internacional, como la guerra en Medio Oriente. Esta alza contempla el aumento de $370 por litro en gasolina de 93 y de $580 por litro en diésel.

El gobierno justificó la medida argumentando que el estado de “las finanzas públicas impide hacer frente al enorme impacto de los precios internacionales del petróleo”, esto, debido a que el “nivel de estrechez fiscal impide sostener el subsidio sin comprometer los recursos de todos los chilenos”.

Junto con la inédita escalada de valores, la administración del presidente Kast anunció este lunes siete medidas con las que busca mitigar sus efectos con iniciativas que pretenden “apoyar a los que más necesitan”.

Las 7 medidas del plan “Chile sale adelante”

“Este es un plan hecho para superar estos tiempos complejos de guerra y arcas vacías y apoyar a los que más necesitan”, señaló el gobierno. Hay que mencionar que los puntos 3, 4 y 7 deberán ser tramitados en el Congreso.

Transporte público en Santiago: congelamiento de tarifas del transporte público del Sistema Red hasta el 31 de diciembre de 2026. Transporte público en regiones: destinarán recursos para que en regiones se contenga el alza del transporte público. Se bajará el precio de la parafina a niveles de Febrero 2026 y se mantendrá congelado durante el otoño y el invierno. Se enviará un proyecto de ley de discusión inmediata al Congreso para reponer el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo desde US$ 5 millones actuales a US$ 60 millones. Subvención de $100 mil mensuales para taxis y taxis colectivos mientras dure la contingencia por hasta seis meses. Banco Estado abrirá una nueva línea de financiamiento para que taxis y colectivos accedan a un crédito preferencial para acceder a la renovación de flota promoviendo la electromovilidad. Trabajaremos junto a los gremios de transportistas para aplicar medidas de seguridad para el transporte de carga en ruta y sitios de descanso. Suspensión transitoria del crédito diferenciado al impuesto específico que hoy tienen las empresas no transportistas, y se les aplicará el régimen que tienen los transportistas.





Gobierno y gastos del Mepco

Desde el gobierno también aclararon que el Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO) fue diseñado para retardar y no eliminar la transmisión de alzas internacionales a los precios locales.

Al 25 de marzo, agregaron, el Mepco había gastado US$ 220 millones: US$ 100 millones en menor recaudación por impuesto específico y US$ 120 millones en subsidio directo al diésel.

El costo para la semana del 19 al 25 de marzo fue de US$ 140 millones. De continuar el congelamiento, explicaron, el costo proyectado sube a US$ 160 millones por semana. Mientras que absorber la totalidad del alza mediante amortiguación podría costar hasta US$ 4.000 millones.

Finalmente, señalaron que la Agencia Internacional de Energía (AIE) calificó el conflicto como “la mayor amenaza para la energía global en la historia”. A su vez, el organismo estima que podría tomar seis meses o más restablecer la normalidad.