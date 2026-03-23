Oficial: Este es el alza de la bencina y el diésel anunciado por el gobierno

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, señaló que las bencinas y el diésel sufrirán un gran aumento por el shock global derivado del conflicto que afecta directamente al mercado del petróleo internacional.

Este lunes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó un fuerte ajuste en el precio de los combustibles en Chile .

La autoridad señaló que las bencinas y el diésel sufrirán un gran aumento por el shock global derivado del conflicto que afecta directamente al mercado del petróleo internacional, generando uno de los mayores impactos desde la década de 1970.

Cabe señalar que en solo tres semanas, el diésel ha subido un 60% y la gasolina un 30% en los mercados internacionales, lo que ha tensionado los sistemas de estabilización de precios a nivel local.





Este es el alza de la bencina y diésel en Chile

Quiroz indicó que la gasolina 93 subiría $370 por litro. Mientras que diésel aumentaría su valor entre $570 y $580 por litro.

Frente a este panorama, el gobierno optó por aplicar un recálculo del MEPCO, lo que permitirá ajustar los precios de una sola vez y luego retomar el sistema de variaciones acotadas.

Paralelamente, se anunció un paquete de siete medidas destinadas a mitigar el impacto en la población, incluyendo el congelamiento de tarifas del transporte público, subsidios a taxistas, apoyo a regiones y la estabilización del precio de la parafina durante el invierno.

Mira acá la entrevista al ministro de Hacienda